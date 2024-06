Le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham promet son lot de découvertes

Le 6 e Festival culturel de l’ethnie Cham aura lieu du 27 au 29 septembre à la ville de Phan Rang - Thap Chàm, province de Ninh Thuân (Centre), sur le thème "Préserver et promouvoir l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la période d’intégration et de développement national".

Cette édition verra la participation de neuf provinces et villes, à savoir, Ninh Thuân, Binh Dinh, Phu Yên, Binh Thuân, Quang Nam, Dà Nang (Centre) et An Giang, Tây Ninh, Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Dans le cadre du festival, de nombreuses activités pratiques auront lieu pour honorer et présenter les valeurs culturelles traditionnelles de l’ethnie Cham aux amis nationaux et internationaux.

Il s’agit des démonstrations des fêtes et des rituels de la vie culturelle traditionnelle du groupe ethnique Cham dans l’espace d’exposition de la culture des provinces à la Place du 16 avril, ville de Phan Rang - Thap Chàm. Ces fêtes et rituels représentent les caractéristiques culturelles des croyances populaires de l’ethnie Cham et l’identité culturelle nationale.

En outre, sont prévus un espace d’exposition destiné à promouvoir les produits culturels traditionnels locaux qui reflètent la culture ethnique Cham riche et diversifiée dans l’unité de la culture vietnamienne, à présenter des réalisations dans les domaines de la production, de la construction, du développement socio-économique, de la sécurité, de la défense nationale et de la construction de la vie culturelle communautaire.

Chaque province et ville participant au festival y apportera des numéros d’arts de masse et présentera des costumes ethniques Cham avec des spectacles de chansons folkloriques, de danses, de musique folklorique, d’interprétation des instruments de musique.

En outre, il y aura un séminaire sur le tourisme ayant pour thème "Promouvoir la valeur du patrimoine culturel Cham dans le développement du tourisme", une exposition sur les caractéristiques culturelles de l’ethnie Cham dans la communauté culturelle des groupes ethniques vietnamiens, une exposition de photos de la culture ethnique Cham ; une exposition de peintures d’art sur la culture ethnique Cham...

Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme espère que l’événement contribuera à honorer et à présenter les valeurs culturelles traditionnelles de l’ethnie Cham aux amis nationaux et internationaux, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam riche en identité culturelle, en harmonie entre les groupes ethniques.

