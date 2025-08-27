L'Iran et trois pays européens poursuivront leurs échanges

L'Iran et trois pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, collectivement connus sous le nom d'E3, sont convenus de poursuivre leurs échanges dans les prochains jours, a déclaré mardi 26 août le ministère iranien des Affaires étrangères.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une interview accordée à la chaîne de Télévision publique IRIB, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a présenté les résultats d'une réunion tenue plus tôt dans la journée à Genève, en Suisse, entre hauts diplomates de l'Iran, de l'E3 et de l'UE.

Il a annoncé que lors des négociations, l'Iran avait "clairement et sans équivoque" informé les autres parties de ses exigences concernant la levée des sanctions, ainsi que de ses droits concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

M. Baghaï a ajouté que la délégation iranienne avait dit aux Européens qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le mécanisme de "snapback" et de rétablir les sanctions internationales contre Téhéran, les avertissant des conséquences si cela se produisait.

Commentant la réunion dans un message sur X, le vice-ministre iranien des Affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a indiqué que les deux parties avaient exposé leurs vues respectives sur la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui soutient l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien conclu entre Téhéran et six puissances mondiales (Royaume-Uni, Chine, France, Allemagne, Russie et États-Unis).

L'Iran reste attaché à la diplomatie et à une solution diplomatique mutuellement bénéfique, a-t-il précisé, soulignant qu'il était temps que l'E3 et le Conseil de sécurité de l'ONU fassent "le bon choix et donnent du temps et de l'espace à la diplomatie".

Au cours des derniers mois, l'E3 a menacé de déclencher le mécanisme de "snapback" et de rétablir les sanctions internationales contre l'Iran, accusant Téhéran de ne pas respecter l'accord de 2015.

La clause "snapback" fait partie de cet accord, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (PAGC), et permet aux puissances mondiales de réimposer des sanctions internationales si l'Iran ne respecte pas le pacte.

Depuis septembre de l'année dernière, l'Iran a tenu plusieurs cycles de pourparlers avec les trois pays européens, principalement axés sur son dossier nucléaire et la levée des sanctions.

Xinhua/VNA/CVN