Les Premiers ministres polonais et canadien se rencontrent à Varsovie pour discuter de coopération

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rencontré lundi à Varsovie son homologue canadien en visite Mark Carney pour discuter de coopération dans les domaines stratégiques, économiques et de sécurité.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk s’exprime lors d’une conférence de presse à Varsovie. 
Photo : PAP/VNA/CVN

Selon M. Tusk, la Pologne a besoin de "partenaires fiables prêts pour une coopération étroite" en matière d'énergies nucléaire et renouvelables, où l'expérience du Canada pourrait être précieuse.

Il a ajouté que les contacts entre les deux pays sont déjà proches en raison de leurs intérêts communs.

Le Premier ministre polonais a par ailleurs déclaré que les deux pays ont réitéré leur soutien continu à l'Ukraine.

Selon un communiqué publié après la réunion, la Pologne et le Canada procéderont à des consultations bilatérales annuelles pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique renforcé.

Xinhua/VNA/CVN

