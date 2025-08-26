Les Premiers ministres polonais et canadien se rencontrent à Varsovie pour discuter de coopération

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rencontré lundi à Varsovie son homologue canadien en visite Mark Carney pour discuter de coopération dans les domaines stratégiques, économiques et de sécurité.

Photo : PAP/VNA/CVN

Selon M. Tusk, la Pologne a besoin de "partenaires fiables prêts pour une coopération étroite" en matière d'énergies nucléaire et renouvelables, où l'expérience du Canada pourrait être précieuse.

Il a ajouté que les contacts entre les deux pays sont déjà proches en raison de leurs intérêts communs.

Le Premier ministre polonais a par ailleurs déclaré que les deux pays ont réitéré leur soutien continu à l'Ukraine.

Selon un communiqué publié après la réunion, la Pologne et le Canada procéderont à des consultations bilatérales annuelles pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique renforcé.

Xinhua/VNA/CVN