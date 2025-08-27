Gaza

Des dizaines de milliers de personnes déplacées

Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à Gaza depuis le 14 août, date à laquelle l'offensive militaire israélienne dans la ville de Gaza a été annoncée, ont déclaré mardi 26 août les responsables humanitaires de l'ONU.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a enregistré plus de 36.200 déplacements entre les 14 et 25 août, dont plus de 11.600 du nord vers le sud de la bande de Gaza. Parmi ceux-ci, plus de 2.000 ont été enregistrés entre dimanche et lundi seulement.

L'OCHA a précisé que la majorité des personnes déplacées provenaient des quartiers de la ville de Gaza, plus des deux tiers d'entre elles se rendant à Deir al-Balah et près d'un tiers à Khan Younès.

Le bureau a rappelé que les autorités sanitaires de Gaza avaient signalé que trois autres personnes étaient décédées de malnutrition et de famine au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès signalés à 303, dont 117 enfants.

Les hôpitaux de Gaza ont mis en garde contre une grave pénurie de sang, les besoins quotidiens dépassant 350 unités. De nombreuses personnes étant gravement blessées par les hostilités, il faut davantage de sang pour sauver des vies. Or, les dons de la communauté ont chuté en raison de la famine et de la malnutrition, a expliqué l'OCHA.

Le bureau a souligné que les obstacles imposés par les autorités israéliennes à l'acheminement de l'aide vers et à l'intérieur de la bande de Gaza persistent, ce qui entrave la fourniture d'une aide vitale par les Nations unies et leurs partenaires.

Il a indiqué que six des douze missions prévues nécessitant une coordination avec les autorités israéliennes ont été facilitées lundi. Trois autres missions visant à collecter des marchandises aux postes-frontières de Kerem Shalom/Karem Abou Salem et Zikim ont été entravées et n'ont été que partiellement menées à bien, tandis que deux autres missions ont dû être annulées par leurs organisateurs. Les autorités israéliennes ont refusé une mission visant à effectuer des réparations routières.

Les humanitaires ont déploré qu'avec la famine confirmée dans le gouvernorat de Gaza, les conséquences humanitaires des hostilités, des déplacements de population et des entraves à l'aide sont encore plus dévastatrices.

"Il est urgent de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire complet et sans entrave dans toute la bande de Gaza afin de mettre fin aux souffrances des civils", a estimé l'OCHA.

Xinhua/VNA/CVN