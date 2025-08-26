ONU : Antonio Guterres condamne l'attaque israélienne contre l'hôpital Nasser à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné lundi 25 août les frappes israéliennes qui ont touché l'hôpital Nasser de Khan Younis à Gaza, faisant plusieurs morts, a déclaré son porte-parole.

Parmi les victimes des frappes figurent des civils, mais aussi des membres du personnel médical et des journalistes, a indiqué dans un communiqué le porte-parole Stéphane Dujarric.

"Ces nouveaux meurtres horribles mettent en évidence les risques extrêmes auxquels sont confrontés le personnel médical et les journalistes dans l'exercice de leurs missions essentielles au cœur de ce conflit brutal. Le Secrétaire général rappelle que les civils, y compris le personnel médical et les journalistes, doivent être respectés et protégés en tout temps. Il appelle à une enquête rapide et impartiale sur ces meurtres", a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général de l'ONU a réaffirmé que le personnel médical et les journalistes devaient pouvoir exercer leurs fonctions sans ingérence, intimidation ou préjudice, dans le plein respect du droit humanitaire international, a indiqué M. Dujarric.

M. Guterres a également réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à un accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, selon le porte-parole.

