Le Vietnam imprime sa marque au forum régional

Trois ans après son lancement, le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) s’impose comme l’un des principaux espaces de dialogue régional. Une dynamique qui met en lumière la place croissante du Vietnam dans l’agenda commun.

>> Un expert souligne l’empreinte diplomatique du Vietnam à l’AFF 2026

>> Quand la diplomatie façonne l’avenir

>> AFF 2026 : Initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

>> AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Photo: VNA/CVN

Tenu les 9 et 10 juin à Hanoï sous le thème “Façonner ensemble notre avenir: paix, prospérité, priorité à l’humain”, le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 s’est déroulé dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, les mutations économiques et l’émergence de nouveaux défis régionaux. Avec la participation de plus de 1.200 responsables politiques, diplomates, experts et représentants d’organisations internationales, il a confirmé sa place parmi les principaux rendez-vous de réflexion sur l’avenir de l’ASEAN.

Pour le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat, le choix du thème illustre la capacité du Vietnam à anticiper les défis auxquels la région est confrontée. “Le thème de l’AFF 2026 montre la pertinence et la réactivité du Vietnam face à un environnement géopolitique et économique en évolution rapide”, a-t-il souligné.

Selon lui, le forum constitue un mécanisme essentiel permettant à l’ASEAN de réfléchir collectivement à son avenir et de renforcer sa capacité d’adaptation aux défis émergents.

Des priorités tournées vers l’avenir

L’AFF 2026 a également mis en évidence l’évolution du rôle du Vietnam au sein de l’organisation. Pour le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, il s’impose progres-sivement comme l’un des principaux mécanismes de dialogue régional. Son dévelop-pement au fil des années témoigne de la capacité du Vietnam à rassembler les différentes parties prenantes et à stimuler les discussions sur les grands enjeux de long terme du bloc.

D’après lui, cette initiative reflète aussi une transformation plus profonde du rôle joué par Hanoï au sein de l’Association. “Le Vietnam ne se contente plus de participer aux initiatives régionales. Il contribue désormais à les impulser et à façonner l’agenda stratégique de l’ASEAN”, a-t-il affirmé.

Kao Kim Hourn a salué le par-cours d’un Vietnam “actif, responsable et constructif”, dont les contributions, depuis son adhésion en 1995, ont accompagné la paix, la stabilité, l’intégration et le développement de la région.

L’une des spécificités du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 a été l’élargissement des thèmes abordés. Les discussions ont porté sur des enjeux appelés à façonner l’avenir de la région, notamment intelligence artificielle, transition numérique, sécurité énergétique, croissance verte et nouveaux modèles de croissance.

Parmi les propositions avancées figure l’idée d’une transition progressive d’un modèle “Made in ASEAN” vers un modèle “Made by ASEAN”, destiné à renforcer la place du bloc dans les chaînes de valeur mondiales.

L’AFF 2026 a également marqué une ouverture à de nouveaux acteurs. Pour la première fois, une rencontre des dirigeants des villes de l’ASEAN et un dialogue entre partis politiques d’Asie du Sud-Est ont été organisés, tandis que jeunes et acteurs de la sous-région du Mékong ont été associés aux discussions.

Ces initiatives reflètent la volonté du Vietnam de promouvoir une coopération régionale plus ouverte et plus inclusive, en associant un éventail plus large d’acteurs à la réflexion sur l’avenir de l’Association.

Une reconnaissance internationale

Le rôle du Vietnam dans l’organisation de l’AFF a également été salué par plusieurs partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Pour l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, le forum témoigne de l’influence croissante de Hanoï dans les affaires régionales. “L’AFF illustre clairement le rôle de leadership croissant du Vietnam aux niveaux régional et international”, a-t-elle estimé.

Selon elle, cette initiative met en évidence la capacité du Vietnam à favoriser le dialogue, à renforcer les échanges entre l’Association et ses partenaires et à promouvoir une coopération fondée sur le consensus et le respect du droit international.

La forte participation de responsables politiques, de diplomates, d’universitaires et de représentants du secteur privé venus de nombreux pays a également confirmé le rayonnement grandissant du forum au-delà de l’Asie du Sud-Est.

Pour plusieurs experts, l’AFF 2026 illustre à la fois la capacité de l’ASEAN à se projeter dans l’avenir et celle du Vietnam à favoriser le dialogue régional.

La chercheuse Julia Roknifard, spécialiste des relations internationales à l’Université Taylor en Malaisie, estime que l’initiative encourage une approche plus proactive face aux transformations mondiales. “Au lieu de simplement réagir aux évolutions internationales, le Vietnam contribue avec l’ASEAN à construire un pôle d’innovation et de formation de qualité pour l’avenir”, a-t-elle observé.

En mettant en place une plateforme de dialogue stratégique de haut niveau au cœur de l’organisation, le pays lui a aussi permis de préserver son autonomie dans la gestion de ses propres enjeux et de consolider son rôle central dans une architecture régionale en mutation.

Ekaterina Koldunova, directrice du Centre ASEAN de l’Université MGIMO à Moscou, a insisté sur l’impact concret du forum.

“Sa valeur réside dans les échanges directs entre décideurs, experts et acteurs économiques, d’où émergent souvent de nouvelles idées pour les politiques régionales”, a-t-elle expliqué.

Trois ans après son lancement, l’AFF est devenu l’une des initiatives diplomatiques les plus visibles du Vietnam au sein du bloc. L’édition 2026 a reflété l’ambition d’une ASEAN plus unie, proactive et capable de faire entendre sa voix sur la scène internationale.

En enrichissant régulièrement l’agenda du forum de nouvelles thématiques et formats de dialogue, le pays confirme son rôle moteur dans l’orientation des réflexions collectives et sa contribution à l’avenir partagé de l’Asie du Sud-Est.

Thao Nguyên/CVN