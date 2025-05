Perspectives prometteuses de coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes

Jeudi 8 mai, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a reçu une délégation de la région autonome Zhuang du Guangxi, conduite par son vice-président Liao Pinhu, venue lui rendre une visite de courtoisie et échanger sur les mesures visant à renforcer la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a affirmé que la coopération décentralisée constitue toujours un point lumineux dans les relations sino-vietnamiennes. Le Vietnam apprécie hautement les mécanismes de coopération mis en place entre le Guangxi et les localités vietnamiennes.

Selon le diplomate, ces derniers temps, le Guangxi et le Vietnam ont développé une connectivité forte et efficace dans les infrastructures de transport, notamment ferroviaires et routières, ainsi que dans les domaines du dédouanement, des investissements, de l’import-export de produits agricoles, entre autres. Le potentiel et les perspectives de coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes restent très vastes.

De son côté, Liao Pinhu a souligné que, depuis 26 années consécutives, le Vietnam reste le premier partenaire commercial du Guangxi. Il a remercié l’ambassade du Vietnam en Chine, ainsi que personnellement l’ambassadeur, pour leur soutien constant et leurs contributions concrètes et efficaces aux relations entre le Guangxi et les localités vietnamiennes.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également échangé sur des mesures concrètes, notamment la construction de postes frontaliers intelligents le long de la frontière terrestre sino-vietnamienne, la promotion du commerce transfrontalier, etc., afin de poursuivre le renforcement de la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes.

VNA/CVN