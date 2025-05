50e anniversaire de la réunification nationale

Le Parti suisse du travail salue les réalisations du Vietnam

Pour marquer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), l'ambassade du Vietnam en Suisse a convié ses amis suisses à une rencontre chaleureuse mercredi 7 mai.

Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

L'ambassadeur Phùng Thê Long a souligné la signification historique de la victoire du 30 avril 1975, point final de la guerre et aube d'une ère nouvelle de paix et de progrès pour le Vietnam. Il a également mis en lumière le développement des relations bilatérales, en particulier l'accord de principe récent entre le Vietnam et la Suisse en vue d'un partenariat global.

Alexander Eniline, président du Parti suisse du travail, présent à cette occasion, a exprimé son admiration pour les succès du Vietnam dans son processus de construction du socialisme.

Il a également manifesté son optimisme quant à une conclusion rapide des négociations sur l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), au bénéfice des deux parties.

VNA/CVN