Entrevue entre le chef du Parti et le Premier ministre russe

Recevant le secrétaire général et la délégation vietnamienne de haut rang, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a salué l'importance de cette visite, notamment à l'occasion des anniversaires importants de chaque pays et de leurs relations, et l'a considérée comme une contribution à l'amitié durable et au partenariat stratégique global entre les deux pays.

La Russie considère toujours le Vietnam comme l'un de ses principaux partenaires en Asie-Pacifique, a-t-il déclaré, rappelant sa visite au Vietnam en janvier dernier.

Le secrétaire général Tô Lâm a évoqué la visite officielle du Premier ministre russe au Vietnam en janvier dernier et la visite d'État du président Vladimir Poutine en juin 2024. Il a déclaré que ce voyage reflétait la haute estime que le Parti et l'État vietnamiens portent à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global avec la Russie, ainsi que la ferme détermination politique des deux parties à intensifier davantage leurs relations bilatérales.

Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens chérissent et gardent toujours à l'esprit le précieux soutien de l'ex-Union soviétique et de la Russie d'aujourd'hui à la lutte de libération nationale par le passé et au processus actuel de construction et de sauvegarde du pays.

Coopération dans plusieurs domaines

Le chef du Parti a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur partenariat stratégique global en renforçant la confiance politique par le biais de visites mutuelles accrues à tous les niveaux, en améliorant l'efficacité du Comité intergouvernemental et de ses groupes de travail, et en renforçant la coopération en matière de défense et de sécurité.

Il a également suggéré de renforcer la collaboration dans les domaines de l'énergie (pétrole et gaz, ainsi que nucléaire), d'élargir les liens dans le domaine des nouvelles énergies, en particulier les énergies propres, les énergies renouvelables et l'énergie éolienne, de promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement ainsi que son efficacité et le renforcement des partenariats dans les domaines où ils entretiennent des relations et des avantages traditionnels, tels que l'éducation et la formation, les sciences et les technologies, les liens inter-localités, les transports et le tourisme.

De plus, des conditions favorables doivent être créées pour que les Vietnamiens puissent vivre, étudier et travailler de manière stable en Russie, a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines correspondant aux atouts et au potentiel de leurs pays, tels que l'énergie, le commerce et l'investissement, l'industrie de la défense, les transports, les hautes technologies, l'intelligence artificielle, l'économie numérique, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, les liens inter-localités et les échanges interpersonnels.

Ils ont convenu de continuer à promouvoir la collaboration entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises vietnamiens et russes, de supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, et de faciliter les projets communs dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture de haute technologie, de la logistique et de la transformation numérique.

Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a affirmé que le gouvernement russe se coordonnerait avec son homologue vietnamien pour mettre en œuvre les décisions prises à haut niveau.

