Macron appelle à "une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU" à Gaza

Le président français Emmanuel Macron a réitéré le 11 août sa proposition d'envoyer une " mission de stabilisation sous mandat de l'ONU" pour la bande de Gaza.

Photo: AFP/VNA/CVN

Selon la presse française citant l'Élysée, M. Macron a dénoncé "un désastre annoncé" et "une fuite en avant dans la guerre permanente" après l'annonce d'un plan israélien de conquête de la ville de Gaza. "Les otages israéliens et les populations de Gaza vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie", a-t-il dit.

Afin de contenir l'escalade, le chef de l'État français a proposé la création d'une coalition internationale sous mandat de l'ONU, chargée d'une mission de stabilisation pour sécuriser la bande de Gaza, protéger les civils, appuyer la gouvernance palestinienne et faciliter le désarmement du Hamas, tout en luttant contre le terrorisme.

Cette proposition avait été initialement avancée fin juillet, lors d'une conférence de haut niveau organisée à New York par la France et l'Arabie saoudite.

Le 8 août, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, provoquant l'indignation de nombreux pays et organisations internationales. Le 10 août, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé sa détermination à mettre en œuvre ce projet, malgré les vives condamnations de la communauté internationale.

Xinhua/VNA/CVN