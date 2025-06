Trump signe une proclamation interdisant les voyages en provenance de 12 pays

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué de la Maison Blanche, cette proclamation interdira totalement l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de douze pays, à savoir l'Afghanistan, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

Ces pays ont été jugés "déficients en matière de contrôle et de vérification et considérés comme présentant un risque très élevé pour les États-Unis", indique le communiqué.

Par ailleurs, la proclamation restreindra partiellement l'entrée des ressortissants de sept pays : le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

L'interdiction devrait entrer en vigueur lundi prochain 9 juin à 00h01 heure de l'Est des États-Unis.

"Les restrictions et limitations imposées par la proclamation sont nécessaires pour obtenir la coopération des gouvernements étrangers, faire respecter nos lois sur l'immigration et faire progresser d'autres objectifs importants en matière de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme", a déclaré la Maison Blanche.

Les exceptions à l'interdiction comprennent les résidents permanents légaux, les titulaires de visas existants et de certaines catégories de visas spécifiques, et les personnes dont l'entrée sert les intérêts nationaux des États-Unis.

Au cours de son premier mandat, M. Trump avait annoncé une interdiction visant les voyageurs provenant de sept pays, une politique qui a connu plusieurs itérations avant d'être confirmée par la Cour suprême en 2018. Son successeur l'ancien président Joe Biden l'avait annulée en 2021.

Xinhua/VNA/CVN