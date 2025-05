États-Unis : vérifications supplémentaires pour toute personne souhaitant obtenir un visa pour se rendre à Harvard

Le département d'État américain a ordonné vendredi 30 mai à tous les consulats et ambassades des États-Unis dans le monde de "commencer immédiatement à procéder à des vérifications supplémentaires" pour toute personne cherchant à obtenir un visa pour se rendre à l'Université de Harvard pour "quelque raison que ce soit" .

>> Harvard : une juge va bloquer la décision de Trump sur les étudiants étrangers

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un courrier diplomatique signé par le secrétaire d'État, Marco Rubio, et vu par les médias locaux, les "contrôles supplémentaires" comprennent "un examen complet de la présence en ligne" des demandeurs, et "ces demandeurs comprennent, sans s'y limiter, les futurs étudiants, les étudiants, les enseignants, les employés, les entrepreneurs, les conférenciers invités et les touristes".

Le mot "tout" est imprimé en caractères gras dans le paragraphe du courrier précisant que les contrôles s'appliquent à "tout" demandeur de visa de non-immigrant pour "quelque raison que ce soit".

Cette mesure aggrave la querelle de l'administration Trump avec l'institution de l'Ivy League, car elle ne s'applique pas seulement aux étudiants, ont affirmé les médias locaux. Elle servira également de projet pilote pour l'élargissement du filtrage des réseaux sociaux et de l'examen des demandeurs de visa dans tous les domaines.

Le gouvernement américain a suspendu mardi la programmation de nouveaux entretiens pour les demandeurs de visas d'étudiants, déclarant qu'il envisageait de demander à tous les étudiants étrangers souhaitant étudier aux États-Unis de se soumettre à un contrôle de leurs activités sur les réseaux sociaux.

Xinhua/VNA/CVN