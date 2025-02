Le ministère de la Police souligne une nette amélioration de la sécurité routière

Un représentant du ministère de la Police a fait le point le 5 février sur la sécurité routière et l’ordre pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) qui viennent de se terminer, ainsi que sur les efforts de lutte contre la cybercriminalité.

Pendant les neuf jours de vacances, du 25 janvier au 3 février 2025, la sécurité routière a montré une amélioration remarquable, avec des accidents en baisse significative sur les trois indicateurs clés et des baisses à deux chiffres enregistrées pour la première fois, a déclaré le chef adjoint de bureau et porte-parole du ministère, Hoàng Anh Tuyên, lors de la conférence de presse régulière du gouvernement.

Le nombre d’accidents de la circulation à l’échelle nationale a diminué de près de 37% par rapport aux vacances du Têt du Dragon 2024, soit une baisse de 258 cas, a fait savoir le Département de la police de la circulation du ministère de la Police.

Entre-temps, le nombre de blessés a diminué de plus de 38%, soit une baisse de 232 cas, et surtout le nombre de décès dus aux accidents de la circulation a diminué de près de 38% ou 126 cas.

Evoquant l’efficacité du décret gouvernemental n°168 qui prévoit des amendes plus lourdes pour les infractions au Code de la route, il a déclaré qu’après plus d’un mois d’application du décret, les infractions ont connu une réduction substantielle par rapport aux périodes précédentes, notamment une baisse de 12,8% des cas passibles d’amendes, une baisse de 13% des infractions en matière d’alcoolémie et une baisse de 2,1 % des infractions en matière de vitesse.

Chiffres parlants

Les cas impliquant des conducteurs sous l’influence de drogues ont diminué de 21,5%, tandis que ceux liés au non-respect des feux de circulation et aux infractions liées au port du casque ont diminué respectivement de 36,7% et de 23,8%.

Le porte-parole a noté qu’il est évident que le public commence à participer à la circulation routière de manière plus ordonnée et plus sûre.

En ce qui concerne la prévention de la cybercriminalité, en particulier la fraude et l’appropriation d’actifs, Hoàng Anh Tuyên a indiqué que la police s’est concentrée sur le traitement des infractions et la découverte de cas de fraude de grande envergure, notamment celui impliquant plus de 1.000 milliards de dôngs (près de 40 millions d'USD) dans la province de Bac Ninh (Nord).

Le responsable a fait savoir que le ministère continuerait de sensibiliser le public aux méthodes de prévention de la fraude et de collaborer avec les agences compétentes pour combler les lacunes de gestion. Il lancera également des campagnes de répression pour lutter contre la cybercriminalité et renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

