La Déclaration de Cân Tho sur la coopération francophone dans l'agriculture durable

Ce forum a attiré les parlementaires du Comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la communauté francophone du monde entier, de hauts responsables de l'AN vietnamienne et des représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales.

Les séances de débats ont porté sur des sujets liés à l’agriculture durable, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation aux changements climatiques dans l’espace francophone, en enregistrant de précieuses propositions et recommandations des intervenants.

Dans son discours de clôture, le vice-président de l'AN, Nguyên Duc Hai, a souligné que les discussions ont abouti à des perceptions communes qui se reflètent dans la Déclaration de Cân Tho avec une forte détermination et un engagement des parlementaires francophones à promouvoir le développement durable et à relever les défis mondiaux.

Il a suggéré au Comité exécutif de l’APF d’envisager l’adoption d’une résolution sur le renforcement de la coopération parlementaire francophone pour promouvoir le développement agricole durable, assurer la sécurité alimentaire et s’adapter au changement climatique dans la communauté francophone. Il a exhorté l’APF et ses membres à diffuser les résultats du forum, notamment lors de la prochaine 50e réunion de l’Assemblée générale de l’APF.

Les participants ont unanimement reconnu l’importance du secteur agricole dans les pays membres de l’APF et son lien avec les défis mondiaux, tout en soulignant le rôle essentiel joué par les parlements et les législateurs dans l’élaboration des politiques et la promotion de la coopération internationale multilatérale pour une agriculture durable et l’adaptation aux changements climatiques.

Ils ont souligné la nécessité urgente d’accélérer la transition vers des modèles agricoles durables, de renforcer la sécurité alimentaire et de mettre en œuvre des solutions urgentes d’adaptation aux changements climatiques ; tout en appelant à une coopération multilatérale renforcée à tous les niveaux pour résoudre ces problèmes.

L’APF a été saluée pour avoir publié et mis en œuvre des lignes directrices pour le travail législatif sur les changements climatiques, qui sont considérées comme un outil utile pour aider les parlements de la communauté francophone à mettre en œuvre efficacement leurs engagements au titre de l’Accord de Paris sur le climat.

Les délégués ont salué l'initiative de l'AN vietnamienne d'organiser cette conférence, affirmant que l'événement offrait un lieu de discussion et de partage d'informations et d'expériences, et de promotion des efforts de collaboration pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, de développement agricole durable et d'adaptation au changement climatique.

Ils ont appelé la communauté parlementaire francophone à intensifier ses actions et à renforcer sa coopération pour répondre au changement climatique, promouvoir une agriculture durable et assurer la sécurité alimentaire, en mettant l'accent sur l'élaboration de cadres juridiques et de politiques conformes aux conventions internationales telles que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l'Accord de Paris et les accords pertinents, tout en tenant compte des conditions spécifiques de chaque pays et territoire membre.

