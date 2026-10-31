La culture du thé de Thái Nguyên à l'honneur auprès du corps diplomatique

Le 30 octobre, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le Comité populaire de Thái Nguyên, a organisé un programme d’immersion dans la culture du thé pour les ambassadeurs, les chefs de représentation d’organisations internationales au Vietnam, leurs conjoints et les représentants du corps diplomatique en poste à Hanoï. Cette province du Nord est réputée pour ses plantations de thé et la diversité culturelle de ses communautés.

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Photo : VNA/CVN

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration du 195e anniversaire de la fondation de la province de Thái Nguyên (4 novembre 1831) et du Festival international du thé de Thái Nguyên 2026.

Parmi les participants figuraient notamment l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, doyen du corps diplomatique, ainsi que plusieurs ambassadeurs, chargés d’affaires, responsables de bureaux d’organisations internationales et représentants de missions diplomatiques, accompagnés de leurs conjoints.

Le ministère des Affaires étrangères était représenté par Lê Nguyêt Anh, épouse du ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung ; le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van ; l’ancienne vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Phuong Nga ; ainsi que des représentants de divers départements ministériels et du Réseau des femmes diplomates vietnamiennes.

Située dans la région montagneuse et de moyenne montagne du Nord du Vietnam, Thái Nguyên possède un riche patrimoine historique et culturel. La province est notamment réputée pour ses plantations de thé et la diversité culturelle de ses communautés. Profondément ancrée dans les modes de vie locaux, la culture du thé est à la fois une source de revenus, l’expression d’un savoir-faire traditionnel et un symbole de raffinement et d’hospitalité, qui contribue à l’attrait du tourisme expérientiel.

Nguyên Thê Manh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Thái Nguyên, a accueilli la délégation à la gare de Hanoï. Il a accompagné les invités à bord du "Train du patrimoine" reliant Hanoï à Thai Nguyên, baptisé "Voyage vers la terre du thé".

Durant le trajet, les invités ont découvert la culture du thé, dégusté des thés de spécialité et des mets locaux, et assisté à des spectacles artistiques traditionnels. Ils ont également découvert les produits OCOP (À chaque commune son produit), le potentiel touristique de la province et les temps forts du Festival international du thé de Thái Nguyên 2026. Entre découverte des paysages et échanges culturels, ce voyage a permis de présenter aux visiteurs l'histoire de la province et de ses habitants.

Dans la commune de Tân Cuong, la délégation a visité la coopérative de thé et de tourisme communautaire de Tiên Yên, où les participants ont pu s’essayer à la cueillette du thé, à sa torréfaction en poêle et à sa dégustation.

Photo : VNA/CVN

À chaque étape, les visiteurs ont pu apprécier le savoir-faire et le dévouement des producteurs locaux, depuis l’entretien et la récolte des théiers jusqu’à la transformation des feuilles, conférant au thé de Tân Cuong sa saveur si particulière. Les collines plantées de théiers et les activités proposées par la coopérative ont également illustré la manière dont la localité intègre la production de thé au tourisme communautaire.

Autour d’une tasse de thé, les invités ont échangé avec les habitants, écouté des airs de flûte et assisté au Tắc xình, une danse traditionnelle des Sán Chay. Ces moments de partage leur ont permis de mieux comprendre le lien entre les pratiques ancestrales et la vie culturelle des communautés locales.

La délégation a également visité le Musée des cultures des ethnies du Vietnam, où elle a pu explorer les identités culturelles des 54 groupes ethniques du pays à travers des expositions de costumes traditionnels, d’objets liés à la vie quotidienne, d’artisanat et de coutumes.

Sur place, les participants ont pris part à diverses activités culturelles et artistiques, notamment des spectacles de marionnettes sur eau, des chants then accompagnés au luth tính, des représentations de musique traditionnelle pentatonique, ainsi qu’une initiation à la préparation du riz gluant aux cinq couleurs.

Plus tard dans la journée, les invités ont découvert une exposition consacrée aux thés nationaux et internationaux, installée dans la zone piétonne. Ils ont ensuite assisté, sur la place Vo Nguyên Giáp, à une cérémonie marquant le 195e anniversaire de la fondation de la province de Thái Nguyên, ainsi qu’à l’ouverture du Festival international du thé de Thái Nguyên 2026.

À cette occasion, les savoir-faire liés à la culture et à la transformation du thé de Thái Nguyên ont été officiellement reconnus comme patrimoine culturel immatériel national.

En conjuguant découverte du patrimoine et échanges amicaux, ce programme a contribué à promouvoir Thái Nguyên en tant que province accueillante, dotée d’une identité culturelle unique et ouverte à la coopération. Il illustre également la volonté du ministère des Affaires étrangères de mettre la diplomatie au service du développement local, en favorisant de nouvelles perspectives de coopération économique, culturelle et touristique et en renforçant le rayonnement du thé de Thái Nguyên à l'étranger.

VNA/CVN