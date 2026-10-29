La ligne aérienne Hanoï - Cà Mau prévue pour fin novembre

La province de Cà Mau, à l’extrême sud du Vietnam, prépare l’ouverture d’une liaison aérienne avec Hanoï. Exploitée par Vietjet à raison de trois vols par semaine, cette ligne devrait faciliter les déplacements, stimuler le tourisme et renforcer l’attractivité de la province auprès des investisseurs.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de la province de Cà Mau a tenu, le 29 octobre, une réunion avec la compagnie aérienne Vietjet et l’aéroport de Cà Mau afin de préparer la mise en service de cette liaison, dont le premier vol est prévu le 29 novembre.

Selon Vietjet, la ligne sera exploitée trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, avec des Airbus A320 ou A321 d’une capacité de 180 à 186 passagers. Elle vise à renforcer la connectivité de Cà Mau avec les autres régions du pays et à faciliter l’accès des touristes étrangers à cette région de l’extrême sud du Vietnam.

La compagnie a demandé aux autorités locales de l’accompagner durant la phase initiale d’exploitation, notamment par des actions de communication et de promotion de la ligne, afin d’en assurer la viabilité à long terme. Elle a également appelé l’aéroport à accélérer la mise en œuvre des équipements et infrastructures numériques.

Selon la direction de l’aéroport de Cà Mau, le projet de modernisation et d’agrandissement entre dans sa phase finale. Le contrôle de la qualité des travaux fait l’objet d’un suivi rigoureux afin de garantir la sécurité des opérations aériennes. En parallèle, l’aéroport coopère avec la police provinciale et le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme pour préparer les dispositifs de sécurité et l’accueil du premier vol.

Un levier pour le tourisme et l’investissement

Photo : VNA/CVN

"Cà Mau attire de nombreux investisseurs vietnamiens et étrangers. La province dispose également d’un fort potentiel touristique, notamment grâce à son écotourisme, à ses mangroves et à ses sites spirituels", a déclaré Nguyên Minh Luân, vice-président du Comité populaire provincial.

L’ouverture de la liaison Hanoï - Cà Mau devrait ainsi faciliter les déplacements des visiteurs et des entreprises, tout en favorisant la recherche de nouvelles opportunités d’investissement. Les autorités provinciales se sont engagées à soutenir Vietjet et à mobiliser les services concernés pour accélérer les démarches nécessaires et promouvoir la destination auprès des touristes et des investisseurs.

Le projet de modernisation et d’agrandissement de l’aéroport de Cà Mau représente un investissement total de près de 2.400 milliards de dôngs.

Selon le plan d’aménagement pour la période 2021-2030, l’aéroport sera classé au niveau 4C, avec une capacité annuelle d'un million de passagers et de 1.000 tonnes de fret. Il pourra accueillir des appareils de code C, notamment les Airbus A320 et A321, ou des avions équivalents.

À l’horizon 2050, sa capacité devrait atteindre 3 millions de passagers et 3.000 tonnes de fret par an, tout en maintenant son classement 4C. Ce projet devrait contribuer au développement économique de Cà Mau et renforcer ses échanges avec les autres provinces et villes du pays.

Photo : VNA/CVN

Mai Quynh/CVN