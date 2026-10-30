Hô Chi Minh-Ville renforce la coordination pour la deuxième phase de la Campagne des 500 jours et nuits

Le Comité municipal chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs a organisé, le 29 octobre, une conférence consacrée au bilan des opérations menées en 2026 et à l’évaluation de la première phase de la campagne des 500 jours et nuits.

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Photo : VNA/CVN

La rencontre a réuni des représentants du Comité national de pilotage, du ministère de la Défense, du Commandement de la 7e Région militaire et des organismes concernés.

Selon le colonel Nguyên Dinh Chuân, vice-commissaire politique du Commandement de Hô Chi Minh-Ville et vice-président du Comité municipal de pilotage, la ville a intensifié ses efforts dans la collecte et le traitement des informations, la vérification des sites de recherche et la constitution d’une base de données sur les martyrs et leurs sépultures. Des ressources humaines, financières et matérielles importantes ont également été mobilisées afin d’accélérer les opérations.

Au 28 octobre, 857 dépouilles avaient été retrouvées, dont 852 au parc Lê Thi Riêng et cinq dans la commune de Thuong Tân. Le 14 octobre, une cérémonie d’hommage et d’inhumation a été organisée pour 731 dépouilles découvertes au parc Lê Thi Riêng, qui ont été transférées au cimetière des martyrs de la ville.

Parallèlement, les opérations de prélèvement d’échantillons ADN sur les tombes dont les occupants n’ont pas encore été identifiés ont été menées dans les 18 cimetières de la ville. À cette fin, 15 groupes de travail, comprenant 99 équipes et 432 personnes, ont été mobilisés. Parmi les 9 875 tombes dont les informations sur l’identité des personnes inhumées restent inconnues, des prélèvements ont été effectués sur 17 tombes avant le lancement de la campagne et sur 9.858 autres dans le cadre de celle-ci. Sur l’ensemble des prélèvements réalisés, 7.082 remplissent les conditions requises pour une analyse ADN, tandis que 2.776 ne sont pas exploitables.

Au total, 7.113 échantillons biologiques ont été transférés à Hanoï pour analyse ADN. En parallèle, la collecte d’échantillons auprès des familles des martyrs se poursuit, afin de comparer les profils génétiques des proches avec ceux des dépouilles retrouvées et de contribuer à l’identification des personnes tombées au combat.

S’agissant des sites de recherche, le Comité municipal de pilotage a indiqué que 16 lieux avaient initialement été identifiés comme susceptibles d’abriter des restes de martyrs, sur la base de sources et de documents nationaux et internationaux. Des recherches ont déjà été menées sur cinq de ces sites. Les opérations ont été suspendues sur trois d’entre eux, où aucune dépouille n’a été découverte. Pour les 11 autres sites, les informations continuent d’être recueillies et vérifiées en vue de préparer de nouvelles recherches, notamment dans les zones de Bàu Bàng et de So Hôi, dans la commune de Binh Co, ainsi qu’à l’aéroport de Tân Son Nhât.

Photo : VNA/CVN

Présidant la conférence, Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal et chef du Comité de pilotage, a salué les efforts déployés et la coordination étroite entre les organismes concernés, qui ont permis d’obtenir de premiers résultats. Il a toutefois souligné que la deuxième phase de la campagne exigeait une mobilisation encore plus forte et une détermination accrue de l’ensemble des services et collectivités.

Il a appelé les organismes concernés à examiner les insuffisances constatées lors de la première phase, à y remédier rapidement et à renforcer leur coordination afin d’assurer l’efficacité des opérations à venir. Il a rappelé que la recherche et l’identification des martyrs constituaient une mission politique particulièrement importante, témoignant de la reconnaissance envers les générations précédentes et de la responsabilité de l’ensemble du système politique.

Il a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre sans relâche les vérifications dès que de nouvelles informations sont disponibles et de mener les recherches partout où subsiste une possibilité de retrouver des dépouilles. L’objectif est non seulement de retrouver les restes des martyrs, mais aussi de leur restituer leur identité, afin que chaque sacrifice puisse être reconnu et que les familles puissent retrouver leurs proches.

À cette occasion, le Comité municipal de pilotage a remis des certificats de mérite décernés par le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville à des collectifs et à des personnes ayant obtenu des résultats remarquables dans la mise en œuvre de la campagne.

VNA/CVN