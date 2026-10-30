Inauguration du train du patrimoine Hanoï - Thai Nguyên

Le 30 octobre, la province de Thai Nguyên (Nord) a inauguré le train patrimonial Hanoï - Thai Nguyên et accueilli une délégation de conjoints d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques étrangères au Vietnam, ainsi que des touristes, à l’occasion du 195 e anniversaire de sa fondation (4 novembre 1831- 2026) et de l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026.

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Photo : VNA/CVN

À la gare de Hanoï, Nguyên Thê Manh, président du Comité populaire de la province de Thai Nguyên, ainsi que des représentants des Services provinciaux, ont accueilli la délégation et pris part au voyage. Près de 100 personnes étaient à bord, dont des conjoints d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques étrangères au Vietnam, des représentants de départements et de services du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des touristes.

Tout au long du trajet entre les gares de Hanoï et de Luu Xa, dans la province de Thai Nguyên, les voyageurs pourront déguster du thé et des spécialités culinaires traditionnelles, tout en découvrant les chants Then et le son du luth Tinh.

À Thai Nguyên, la délégation visitera plusieurs sites touristiques et participera à différentes activités, notamment dans la zone de thé de spécialité de Tân Cuong, au village d’écotourisme sur pilotis de Thai Hai, au Musée des cultures des ethnies du Vietnam et à l’exposition "195 ans de Thai Nguyên : réalisations en matière d’intégration et de développement". Elle découvrira également les stands présentant des produits du thé vietnamiens et étrangers, avant de participer à la cérémonie commémorant le 195e anniversaire de la fondation de la province et à l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026.

Photo : VNA/CVN

Le train patrimonial Hanoï - Thai Nguyên assure deux trajets par jour : un départ de la gare de Hanoï à 6h20 et un départ de la gare de Thai Nguyên à 17h10 pour le retour. Pendant le Festival international du thé, six trajets supplémentaires sont prévus les 30 et 31 octobre, les 1er, 5, 6 et 7 novembre. À l’issue du festival, le service devrait être maintenu à raison de deux trajets par semaine, le week-end.

Selon le Service provicial de la culture, des sports et du tourisme de Thai Nguyên, ce projet résulte d'une coopération entre le Groupe des chemins de fer du Vietnam et le Comité populaire provincial, conformément au Protocole d'accord sur le développement des produits touristiques ferroviaires Hanoï - Thai Nguyên pour la période 2026 - 2030. Les deux parties ont convenu de finaliser le projet de développement des trains touristiques de Thai Nguyên sur l'itinéraire Hanoï - Gia Lâm - Dông Anh - Phô Yên - Luu Xa et inversement, tout en assurant la liaison avec les sites touristiques locaux.

Dans cette perspective, la province prévoit de développer des circuits adaptés à différents profils de visiteurs, notamment une excursion à la journée intitulée "Une journée à Thai Nguyên", un séjour de deux jours et une nuit "Une nuit au cœur de la région du thé" et un circuit de trois jours ou plus "À la découverte de la région du thé". Ces circuits relieront plusieurs sites emblématiques, dont la région théicole de Tân Cuong, le village d’écotourisme sur pilotis de Thai Hai, le Musée des cultures des ethnies du Vietnam, les lacs Nui Côc et Ba Bê, ainsi que la zone de sécurité (ATK) de Dinh Hoa et d’autres destinations touristiques.

VNA/CVN