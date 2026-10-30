Thai Nguyên

Festival international du thé : Intégrer les feuilles de thé dans la création culinaire

Le point culminant de ce rendez-vous a été la préparation et la présentation de 30 plats utilisant des produits issus des théiers de Thai Nguyên. De nombreux plats avec des combinaisons créatives ont vu le jour grâce au talent des chefs, telles que le veau rôti au thé vert, l'anguille roulée au thé vert, le thon fumé au thé vert ou la salade de crevettes aux feuilles de thé.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 30 octobre, dans l'espace gastronomique de la rue piétonne du quartier de Phan Dinh Phùng, province de Thai Nguyên (Nord), le festival de démonstration et d'introduction de la cuisine du thé s'est tenu sous le thème "L'essence de la cuisine du thé - Convergence et rayonnement".

Cet événement s'inscrit dans le cadre du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026. Le point culminant de ce rendez-vous a été la préparation et la présentation de 30 plats utilisant des produits issus des théiers de Thai Nguyeên.

De nombreux plats avec des combinaisons créatives ont vu le jour grâce au talent des chefs, telles que le veau rôti au thé vert, l'anguille roulée au thé vert, le thon fumé au thé vert ou la salade de crevettes aux feuilles de thé. Ces créations offrent aux visiteurs une expérience culinaire riche et inédite.

Le programme a rassemblé plus de 30 artisans, cuisiniers et restaurants venus de nombreuses villes et provinces du pays, ainsi que des participants internationaux venus de République de Corée et du Mexique. Les chefs ont exécuté en direct des recettes uniques comme le filet de thon, le pain géant au thé vert de 10 kilos ou les rouleaux de thé. Les habitants et les touristes ont pu découvrir les étapes de fabrication, échanger avec les cuisiniers et déguster ces spécialités.

L'événement montre que le thé dépasse son statut de boisson traditionnelle pour devenir un ingrédient polyvalent.

Selon les organisateurs, l'objectif est d'intégrer ces produits dans les services de restauration et le tourisme local. La province de Thai Nguyên souhaite construire progressivement une marque culinaire forte autour du thé, en incitant les restaurants à inscrire ces mets à leur carte permanente et en facilitant le partage de recettes. Ce festival contribue à valoriser le théier, à développer le tourisme et à renforcer la coopération entre les acteurs de la gastronomie.

Le Festival international du thé de Thai Nguyên 2026 se déroule du 30 octobre au 7 novembre avec 16 activités culturelles et touristiques.

VNA/CVN