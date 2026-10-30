Le dirigeant Tô Lâm assiste à la célébration des 195 ans de la province de Thai Nguyên

La province de Thai Nguyên a célébré le 30 octobre son 195 e anniversaire et inauguré le Festival international du thé 2026, en présence de Tô Lâm, qui a appelé à valoriser le patrimoine théicole et à promouvoir un développement durable.

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Photo : VNA/CVN

Thai Nguyên a célébré son 195e anniversaire en lançant le Festival international du thé 2026. À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a appelé la province à conjuguer innovation, développement durable et valorisation du patrimoine culturel, notamment de son célèbre thé.

Dans la soirée du 30 octobre, la province de Thai Nguyên a solennellement organisé une cérémonie marquant le 195e anniversaire de sa fondation (4 novembre 1831 - 4 novembre 2026), ainsi que l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyên 2026 placé sous le thème "Épopée de la terre de vents des montagnes - Quintessence du thé vietnamien".

À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, a remis l’Ordre du Travail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et aux populations de toutes les ethnies de la province de Thai Nguyên, en reconnaissance de leurs réalisations remarquables dans l’attraction des investissements et leur contribution au développement socio-économique du pays.

Saluant et félicitant chaleureusement les réalisations de la province, il a souligné, dans son discours, que le 195e anniversaire constituait une étape vers le bicentenaire de la province, en 2031, ainsi que vers la réalisation, à l’échelle nationale, des ambitions de développement à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que Thai Nguyên devait préparer les bases nécessaires à la poursuite de son développement. Son ambition de devenir une province développée à revenu élevé avant 2045 doit reposer sur la productivité du travail, le niveau scientifique et technologique, la capacité d'innovation et la qualité de vie de la population.

Le dirigeant vietnamien a appelé à bâtir un Comité provincial du Parti intègre et solide, doté des capacités nécessaires pour orienter le développement à long terme.

Il a également préconisé de renforcer l’autonomie de l’industrie locale, en faisant de la science, de la technologie et des ressources humaines les fondements du développement. Parallèlement à l’attraction d’investissements de qualité, la province doit soutenir les entreprises nationales et locales afin qu’elles améliorent leurs capacités scientifiques et techniques. La coopération avec les groupes internationaux devrait également ouvrir davantage de possibilités de formation d’ingénieurs, de développement de fournisseurs locaux et de recherche sur place. Il a en outre souligné l’importance de valoriser le rôle de l’Université de Thai Nguyên et de mieux adapter la formation et la recherche aux besoins des entreprises.

Le chef du Parti et de l'État a par ailleurs insisté sur la nécessité d'organiser un espace de développement cohérent et harmonieux entre industrie, zones urbaines et environnement écologique. La planification des villes et des zones industrielles doit prendre pleinement en compte les besoins énergétiques, le logement, le traitement des déchets et les capacités d’évacuation des eaux en cas d’inondation.

Il a également appelé à préserver le patrimoine culturel, à accroître la valeur du thé de Thai Nguyên et à renforcer le rayonnement du festival. Le savoir-faire traditionnel de la culture et de la transformation du thé de Tân Cuong, ainsi que celui des autres régions théicoles remarquables de la province, doivent être préservés grâce à la transmission des métiers, à la protection des paysages et à l'amélioration des moyens de subsistance des habitants.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a souligné la nécessité de faire découvrir le thé vietnamien à un public plus large, notamment aux jeunes générations et aux amis internationaux, à travers des expériences authentiques. Le festival doit être organisé dans un esprit de civilité, d’économie et de respect de l’environnement, tout en permettant à la population d’y participer et d’en tirer profit. Son rayonnement devra se mesurer à la réputation de la marque, à l’élargissement des marchés et à l’amélioration des revenus des producteurs de thé après chaque édition.

À cette occasion, Lâm Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a remis à la province de Thai Nguyên le certificat attestant l’inscription du "Savoir-faire de la culture et de la transformation du thé de Thai Nguyên" sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.

VNA/CVN