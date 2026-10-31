En pleine forêt, la vaccination en marche

Parcourir 20 km de sentiers de forêt pour vacciner chaque enfant : c’est le défi mensuel relevé par les soignants de Buôn Đôn, province de Đắk Lắk (Centre). Une initiative pour offrir des soins de proximité aux familles isolées dans le Parc national de Yok Đôn.

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Photo : TP/CVN

À l’aube, alors que le paysage reste noyé dans une légère brume, les agents de santé de Buôn Đôn vérifient minutieusement chaque flacon de vaccin, les seringues, les médicaments contre les réactions anaphylactiques, les carnets de vaccination et le matériel nécessaire.

Au bout des pistes forestières

Lorsque le soleil apparaît, ils prennent la route pour rejoindre les enfants vivant au cœur de la forêt. Le village de Đrăng Phốk surgit au terme d’un long trajet, avec ses maisons sur pilotis blotties dans la verdure.

Dans la maison communautaire du village, plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents selon le calendrier établi, attendent déjà. À l’arrivée des agents, certains se cachent timidement derrière leur mère, tandis que d’autres observent avec curiosité les boîtes contenant les vaccins et le matériel d’injection.

Rapidement, l’équipe aménage les différents espaces consacrés au dépistage préalable, aux consultations, à l’injection et à la surveillance post-vaccinale.

Dans le calme du village, la séance se déroule comme dans n’importe quel autre centre de vaccination. Les agents accueillent les familles, s’enquièrent de l’état de santé des enfants et donnent aux parents les informations nécessaires avant l’administration des doses. Après l’injection, les petits sont gardés sous surveillance conformément aux protocoles en vigueur.

Assise aux côtés de son enfant pendant la période d’observation, H’Yun, 36 ans, explique que son village se trouve à plus de 20 km du centre de santé de Buôn Đôn. Pour les familles ayant de jeunes enfants, trouver le temps et les moyens de transport nécessaires pour respecter le calendrier vaccinal représente une difficulté réelle. “Avant, nous devions emmener nous-mêmes les enfants au centre de santé. Maintenant, les agents viennent plus près de nous, ce qui facilite beaucoup l’accès aux soins”, témoigne-t-elle.

H’Yun reconnaît qu’elle appréhendait auparavant la vaccination de ses enfants. Elle craignait notamment qu’ils aient de la fièvre après l’injection et qu’elle doive s’absenter du travail pour s’en occuper. Elle ne mesurait pas pleinement l’importance de la vaccination.

Les explications fournies par les professionnels sur les bénéfices des vaccins, les réactions habituelles après une injection et les modalités de surveillance l’ont progressivement rassurée.

Dans la maison communautaire, la plupart des parents ont répondu au rendez-vous. Mais certaines familles restent absentes. L’équipe prend alors la glacière contenant les doses, emporte les registres et part avec les collaborateurs locaux à la recherche des enfants concernés.

Lê Thị Ánh Tuyết, collaboratrice sanitaire du village de Đrăng Phốk, raconte qu’à l’approche de chaque séance, les familles sont appelées individuellement pour leur rappeler la date. Si un enfant ne se présente pas au rendez-vous, elle se rend directement au domicile pour convaincre les parents de l’emmener. Dans certains cas, elle transporte elle-même la mère et l’enfant jusqu’au lieu de vaccination.

Dans les zones reculées, ces collaborateurs locaux jouent un rôle déterminant. Leur travail ne se limite pas à diffuser des messages généraux. Ils téléphonent, rappellent les rendez-vous, visitent les familles, répondent aux interrogations des parents et assurent le suivi des enfants.

Une protection patiemment construite

Photo : TP/CVN

Quelque 84 enfants en âge d’être vaccinés y font actuellement l’objet d’un suivi régulier, avec rappels des échéances et administration des doses prévues.

La plupart des habitants vivent de l’agriculture sur brûlis. Nombre de familles se rendent régulièrement en forêt et y passent la nuit pour travailler leurs parcelles, ce qui complique l’accès aux services de santé et le respect des dates de vaccination.

Face à cette situation, le centre de santé de la commune de Buôn Đôn organise une séance vaccinale itinérante dans la maison communautaire de Đrăng Phốk, le 16 de chaque mois.

Selon le praticien Bun Giỏi Knul, responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé de Buôn Đôn, cette organisation répond aux réalités locales.

“En plus du dépistage préalable et de la vaccination, nous accordons une attention particulière aux conseils destinés aux parents, afin qu’ils comprennent les bénéfices des vaccins et puissent surveiller sereinement leurs enfants après l’injection. La distance géographique peut être réduite en rapprochant le point de vaccination des habitants. Mais la distance liée aux connaissances et aux perceptions doit être comblée par l’information, la sensibilisation et un accompagnement durable des professionnels”, explique-t-il.

Đrăng Phốk compte actuellement 147 foyers et 539 habitants, dont environ 70% appartiennent à des minorités ethniques. La population vit principalement de l’agriculture.

Pour garantir la sécurité d’une séance, les agents sanitaires commencent les préparatifs plusieurs jours à l’avance. La conservation des vaccins fait l’objet d’une vigilance particulière.

Les flacons sont placés dans des glacières spécialisées afin de maintenir les conditions requises durant le trajet entre le centre de santé et le lieu de vaccination.

La liste des enfants est également vérifiée et confrontée aux registres de suivi. Après l’injection, chaque enfant reste sous observation sur place conformément aux protocoles avant de regagner son domicile.

L’après-midi tombe sur Đrăng Phốk. Les agents rangent leur matériel, vérifient une dernière fois les registres et les fournitures restantes avant de reprendre le chemin du retour.

Malgré les difficultés d’accès, leur déplacement aura permis d’apporter une protection supplémentaire aux enfants vivant au cœur de la forêt. Jour après jour, ils s’emploient ainsi à réduire la distance entre les services de santé et les populations isolées.

Sur la piste forestière, les frondaisons s’entrecroisent. Les rayons du soleil traversent les feuillages par endroits, tandis que le bruissement du vent se mêle aux chants d’oiseaux dans l’immensité de la forêt.

Huong Linh - Nguyên Thao/CVN







