Société

La Croix-Rouge prévoit de soutenir et de prendre soin de 80.000 personnes pauvres

>> Hô Chi Minh-Ville se prépare pour la haute saison des achats

>> Les travailleurs auront neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2025

>> Les floralies ont célébré le printemps à Hô Chi Minh-Ville

Avec le "Têt de la bonté - Printemps du Serpent 2025", l'ensemble du système de la Croix -Rouge à HCM-Ville s'efforce de soigner et de soutenir 80.000 personnes vulnérables et en situation de précarité, avec un budget total de 50 à 60 milliards de dôngs.

La mise en œuvre des activités s’étale du 7 au 26 janvier 2025 (soit du 8 au 27 décembre du calendrier lunaire) avec une période de pointe du 14 au 23 janvier 2025 (du 15 au 24 décembre du calendrier lunaire).

Les groupes bénéficiaires sont les ménages pauvres, les ménages quasi pauvres, les foyers en situation difficile, les familles comptant des personnes infectées par l'agent Orange, les personnes handicapées et les patients en situation difficile, ainsi que d'autres groupes vulnérables et des personnes en situation d’isolement qui n'ont pas la possibilité de profiter du printemps et de célébrer le Têt en famille.

Lors de la cérémonie de lancement, le président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, Trân Truong Son, a demandé à toutes ses équipes de se concentrer, d'ici fin février 2025, sur la mobilisation de ressources et d’innovations pour prendre soin de tous à l’occasion du Têt du Serpent. Dans le même temps, ces unités devront lancer le “Printemps Rouge 2025” pour collecter des dons de sang et garantir un approvisionnement d'urgence à l'occasion des vacances et du Têt. Dans l'immédiat, elle répondent à la campagne “un millions de pas de bonté” dirigée par le Comité central de la Croix-Rouge pour collecter des fonds et prendre soin soin des familles et des personnes méritantes à l'occasion du Têt 2025 et du 50e anniversaire de la libération de Sud.

Lors de la cérémonie de lancement, les antennes de la Croix-Rouges et d’autres associations ont répondu en quantité à l’appel aux dons pour prendre en charge le Nouvel An lunaire 2025 avec une collecte totale de plus de 45 milliards de dôngs pour 80.000 personnes en situation de précarité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN