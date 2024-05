La Croix-Rouge du Vietnam se mobilise pour l’humanitaire

Photo : VNA/CVN

Elle envisage de venir en aide à 100.000 particuliers et collectifs, dont les personnes pauvres, les enfants pauvres et handicapés, les ménages de pêcheurs défavorisés et les écoles maternelles et secondaires en situation particulièrement difficile.

Concrètement, ses antennes ont pour objectif d’établir ou réparer 63 cuisines dans des écoles maternelles et primaires en situation difficile, pour une valeur minimale de 150 millions de dôngs par cuisine, de construire ou de remettre en état 115 maisons de la Croix-Rouge pour des pêcheurs pauvres, et de soutenir 200 familles de pêcheurs en difficulté.

Au cours de près de 78 années d’activité et de développement, la Croix-Rouge du Vietnam s’est coordonnée avec les parties concernées pour déployer efficacement de nombreux programmes de soins de santé, d’aide sociale, de prévention et de réponse aux catastrophes.

En 2018, elle a lancé pour la première fois la première édition du Mois de l’humanitaire, contribuant à promouvoir la compassion et la solidarité dans la société, afin que chaque personne et chaque organisation s’unissent pour que la Croix-Rouge du Vietnam puisse bien remplir son rôle de coordinateur des activités humanitaires.

Cet événement annuel vise à appeler la communauté à se joindre aux activités humanitaires, vulgarisant ainsi l’entraide pour construire une communauté de solidarité et de compassion, a déclaré la présidente du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, Bùi Thi Hoa.

L’édition de cette année tenue sur le thème "Voyage humanitaire - donner et recevoir de l’amour" s’est ouverte par la campagne intitulé "Un million de pas de gentillesse" du 25 février au 22 avril destinée à attirer 70.000 coureurs et marcheurs qui enregistrent leurs activités sportives via l’application V-Race.

Créée le 23 novembre 1946 par le président Hô Chi Minh, la Croix-Rouge du Vietnam intervient essentiellement dans sept domaines d’action que sont les secours d’urgence et l’action humanitaire, les soins de santé, les premiers secours, les dons de sang et d’organes, la recherche d’informations sur les disparus pendant la guerre et durant les catastrophes, la diffusion des valeurs humanitaires, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et le traitement de leurs conséquences.

VNA/CVN