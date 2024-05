Le Premier ministre exhorte la banque à accélérer la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 8 mai au secteur bancaire d’élargir les connexions et de développer l’écosystème numérique pour mieux servir la population, les entreprises et les agences publiques non commerciales.

>> Le Premier ministre exhorte à accélérer la transformation numérique nationale

>> Événements de transformation numérique pour le secteur bancaire prévus en mai

>> Transformation numérique pour le développement durable de l'industrie textile

S’adressant à une conférence organisée par la Banque d’État du Vietnam, le chef du gouvernement a souligné trois objectifs de la transformation numérique de la banque, à savoir un accès le plus facilité possible aux services bancaires, une réduction des coûts, un contrôle des risques et une prévention de la corruption et de la négativité. Le secteur bancaire devrait poursuivre la transformation numérique dans l’esprit des "cinq accélérations", a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Les accélérations comprennent celles de l’amélioration des institutions et du corridor juridique pour la transformation numérique et le développement de l’économie numérique, du développement des infrastructures et plateformes numériques pour le développement de l’économie numérique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la transformation numérique, du développement des ressouces humaines numériques et des compétences numériques, et de la protection de la sécurité de réseaux et de la cybersécurité.

La Banque d’État du Vietnam et le secteur bancaire doivent accélérer le perfectionnement institutionnel, politique et juridique pour promouvoir l’expansion et la diversité des produits et services bancaires modernes, et le développement de l’écosystème bancaire numérique, a-t-il souligné.

Mettant en œuvre le programme national de transformation numérique, la Banque d’État du Vietnam a élaboré un "Plan de transformation numérique pour le secteur bancaire jusqu’en 2025, avec une vision jusqu’en 2030".

À ce jour, plus de 87% des adultes possèdent des comptes de paiement bancaires et dans de nombreuses banques, plus de 95% des transactions se sont effectuées par des supports numériques.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, les opérations de paiement autres qu’en espèces ont augmenté de 56,57% en quantité et de 31,35% en valeur ; via le canal Internet ont augmenté respectivement de 48,81% et 25,73% ; via les canaux de téléphonie mobile ont progressé respectivement de 58,70% et 33,12%.

VNA/CVN