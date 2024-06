La croissance du PIB vietnamien atteindra près de 6% en 2024, selon le FMI

L’économie vietnamienne devrait connaître une croissance de près de 6% en 2024 soutenue par une demande extérieure toujours forte, des investissements directs étrangers résilients et des politiques accommodantes, selon le Fonds monétaire international (FMI) mercredi 26 juin.

Photo : VNA/CVN

Le FMI a constaté que les exportations, un moteur clé de l’économie vietnamienne, pourraient faiblir si la croissance mondiale est décevante, si les tensions géopolitiques mondiales persistent ou si les différends commerciaux s’intensifient.

Au niveau national, la faiblesse persistante du secteur immobilier et du marché des obligations d’entreprises pourrait peser plus que prévu sur la capacité des banques à accroître le crédit. Dans un contexte monétaire souple, si les pressions sur les taux de change devaient persister plus longtemps, elles pourraient se répercuter davantage sur l’inflation intérieure, a remarqué le FMI.

Toujours selon le FMI, accroître la productivité, investir davantage dans les ressources humaines et physiques et encourager les investissements privés dans les énergies renouvelables sont essentiels pour le Vietnam.

VNA/CVN