L'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, bonne opportunité pour le Vietnam

Le 16 juillet 2023, le Royaume-Uni a signé l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), faisant du pays le premier nouveau membre du CPTPP depuis sa création en 2018 et ouvrant aussi la possibilité d'envisager l'admission de membres supplémentaires.

Le 25 juin 2024, l'Assemblée nationale du Vietnam a voté l'adoption d'une résolution ratifiant le document d'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

Selon les experts, la participation du Royaume-Uni au CPTPP aide non seulement les entreprises vietnamiennes à avoir plus d'opportunités d'élargir leurs marchés d'exportation, mais aussi crée une motivation économique et améliore la position du Vietnam sur le marché international.

Photo : VNA/CVN

Évaluant cet événement, un chef du Département de politiques commerciales multilatérales (ministère de l'Industrie et du Commerce) a déclaré que le Royaume-Uni était un partenaire très important pour le Vietnam et que son adhésion au CPTPP créerait davantage de débouchés pour le Vietnam.

Selon lui, l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP favorisera les activités d'échange de commerce et d'investissement entre les deux parties et créera les conditions permettant aux produits vietnamiens d'accéder au marché ayant un chiffre d'affaires annuel d'import pouvant atteindre 900 milliards de livres.

Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a estimé que lorsque le Royaume-Uni adhérerait au CPTPP, le commerce entre les deux pays bénéficierait d'une plus grande marge de développement. Parallèlement à l'Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA), le CPTPP apporte de nombreux avantages au commerce bilatéral dans un certain nombre de domaines, notamment dans l'agriculture et l’e-commerce.

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral Vietnam-Royaume-Uni au cours des cinq premiers mois de 2024 a atteint près de 3,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 23,2% sur un an. Le Royaume-Uni est actuellement le troisième marché d'exportation du Vietnam en Europe, après les Pays-Bas et l'Allemagne.

L’ambassadeur britannique a espéré que les entreprises britanniques et vietnamiennes pourraient réellement profiter des opportunités offertes par le CPTPP et développer les chaînes de valeur dans les domaines liés au Royaume-Uni et au Vietnam.

Autre point notable, en plus de son adhésion au CPTPP, le Royaume-Uni a officiellement reconnu le Vietnam comme une économie de marché. Cela est très pratique pour le Vietnam dans les enquêtes de défense commerciale, notamment les enquêtes antidumping. Grâce à ce résultat, les marchandises exportées par le Vietnam ne seront pas discriminées et seront soumises à un taux de taxe antidumping plus raisonnable qu'actuellement.

Selon Pham Quynh Mai, directrice adjointe du Département de politiques commerciales multilatérales, le CPTPP est un accord de libre-échange de nouvelle génération, comprenant des engagements dans divers domaines auxquels le Vietnam ne s'est jamais engagé, par exemple l’achat publique, des engagements dans le domaine des services et du commerce pour le développement durable...

Après la mise en œuvre du CPTPP, sous la présidence du ministère de l'Industrie et du Commerce et avec la coordination des ministères, branches, plus de 20 documents juridiques ont été promulgués pour mettre en œuvre les engagements de cet accord.

VNA/CVN