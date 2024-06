Le Vietnam rejoint la Foire internationale d'Alger 2024

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur vietnamien en Algérie, Trân Quôc Khanh, a déclaré que la foire était une opportunité de promouvoir le commerce entre le Vietnam et l'Algérie, ainsi qu'avec les pays africains, européens et américains, contribuant ainsi à promouvoir l'image du pays auprès des amis internationaux.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Algérie a atteint 250 millions d'USD l'année dernière, soit une augmentation de 68% par rapport à 2022. Ce chiffre ont atteint environ 95 millions d'USD au cours des quatre premiers mois de cette année, en hausse de 5,5% sur un an. Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprenaient des produits agricoles, des grains de café non transformés, des filets de pangasius et des produits chimiques.

L'événement de cinq jours attire la participation de près de 700 entreprises, dont 200 sociétés de plus de 30 pays et territoires à travers le monde, spécialisées dans de nombreux secteurs tels que l'énergie, la construction, l'agriculture, l'industrie, les services, la mécanique, l'habillement-textile, l'électronique, la construction navale, l’aviation, l’environnement et l’éducation.

Couvrant une superficie de près de 50.000 m², la foire devrait attirer jusqu'à 400.000 visiteurs.

VNA/CVN