Pacific Airlines reprend ses activités après une restructuration

Photo : VNA/CVN

Elle assurera six à huit vols par jour sur les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, Dà Nang et Chu Lai. Pendant certaines périodes de pointe, elle augmentera de manière proactive les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Thanh Hoa, Vinh, Huê et Tuy Hoà.

Avec ce programme, la compagnie aérienne assurera un total de près de 1 000 vols, soit l’équivalent de plus de 180.000 sièges, pendant la haute saison touristique. Pour préparer les ressources nécessaires, Pacific Airlines recevra et mettra progressivement en service trois Airbus A321.

Amélioration des normes de service

Au cours de sa restructuration, outre la reprise du réseau de vols, la compagnie aérienne a également veillé à améliorer considérablement ses normes de service, permettant aux passagers de bénéficier de services internationaux équivalents à ceux de la compagnie nationale Vietnam Airlines.

Cette reprise marque un premier résultat positif dans ses efforts de restructuration. Grâce à une série de solutions, la compagnie aérienne devrait se rétablir rapidement, fonctionner efficacement et se développer de manière durable à l’avenir.

La restructuration des entreprises est l’une des solutions d’auto-assistance efficaces adoptées par de nombreuses compagnies aériennes dans le monde et au Vietnam, dans un contexte d’impacts graves et persistants de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie aéronautique.

Pacific Airlines a suspendu ses vols le 18 mars pour restructurer sa flotte et son réseau de vols afin de garantir l’efficacité opérationnelle.

La compagnie aérienne a été créée en 1991 et a été la première compagnie aérienne à bas prix avec des entreprises publiques comme actionnaires. Elle est confrontée à des difficultés opérationnelles depuis de nombreuses années. En 2022, l’entreprise a subi une perte de près de 2,1 billions de dôngs (84,5 millions d’USD) en raison des impacts de la pandémie.

VNA/CVN