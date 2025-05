Génocide sioniste : la famine menace l'avenir des enfants de Ghaza (UNRWA)

>> Conflits, intempéries, crises économiques... la faim dans le monde ne recule pas

>> Vouloir maigrir avec un coupe-faim à base de la plante Garcinia peut être dangereux

>> Haïti : plus d'un million d'enfants victimes d'insécurité alimentaire

>> Gaza confrontée à "un risque critique de famine", selon le rapport IPC

>> Israël autorise l'entrée de l'aide limitée à Gaza sur fond d'alertes à la famine

"En plus des bombardements intensifs, la famine menace l'avenir des enfants de Ghaza", a écrit M. Lazzarini dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Ce qu'il faut de toute urgence c'est une volonté politique pour permettre à l'ONU et à ses partenaires de fournir une assistance à grande échelle sans entrave ni interruption", a-t-il souligné. "Laissez nous faire notre travail", a-t-il lancé. Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 50.000 enfants "auraient été tués ou blessés" lors de l'agression génocidaire sioniste contre Ghaza depuis octobre 2023. Le bilan total de l'agression sioniste contre Ghaza s'est alourdi jeudi à 54.249 martyrs et 123.492 blessés, depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Un accord de cessez-le-feu était entré en vigueur le 19 janvier 2025 à Ghaza. Mais, les forces d'occupation ont repris le 18 mars leur agression contre l'enclave, après une interruption de deux mois, consécutive à l'accord de cessez-le-feu. Et depuis le 2 mars, l'entité sioniste impose un blocus humanitaire étouffant à Ghaza empêchant l'entrée de toute aide humanitaire à ce territoire où la population est désormais menacée de famine.

APS/VNA/CVN