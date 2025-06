Nigeria : 21 sportifs tués dans un accident de bus

La sécurité routière précisé dans un communiqué que l'accident, qui n'impliquait pas d'autres véhicules, "pourrait être survenu en raison de la fatigue et de la vitesse excessive", ayant eu lieu lors d'un long voyage de nuit. Les sportifs revenaient à Kano, dans le Nord du pays, du 22e Festival national des sports, tenu à environ 1.000 kilomètres plus au Sud, dans l'État d'Ogun. Les accidents de la route sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, principalement en raison de la vitesse et du non-respect des règles de circulation. L'année dernière, 9.570 accidents de la route ont causé 5.421 décès, selon les données officielles.

AFP/VNA/CVN