L'Indonésie va transformer les déchets alimentaires du programme de repas nutritifs gratuits

L'agence estime que les restes alimentaires des repas distribués aux écoles de ce pays d'Asie du Sud-Est atteignent 1,4 million de tonnes par an. Sur ce total de 1,4 million de tonnes de déchets alimentaires, entre 451 000 et 603 000 tonnes sont comestibles et peuvent être redistribuées, tandis que le reste est non comestible et sera réutilisé. "Le succès du programme MBG se mesure non seulement à son impact sur la santé et l'éducation, mais aussi à sa contribution environnementale", a déclaré Sarwo Edhy, secrétaire général par intérim de Bapanas, à Jakarta.

VNA/CVN