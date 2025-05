Madagascar enregistre une hausse de cas de VIH, selon l'ONUSIDA

Il indique que depuis 2010, les nouvelles infections au VIH à Madagascar ont augmenté de 151% et les décès liés au sida de 279%. De plus, seulement 18% des personnes vivant avec le virus reçoivent actuellement un traitement. Cette situation concerne environ 70.000 personnes à Madagascar et a des conséquences directes sur leurs familles, leurs communautés et l'avenir du pays, explique M. Padayachy. Le directeur de l'ONUSIDA rappelle que le VIH ne connaît pas de frontières. Dans la région de l'océan Indien, où les déplacements entre les îles sont fréquents, la vulnérabilité d'un seul pays menace la stabilité sanitaire de toute la zone. Face à cette urgence, il a avancé un plan d'action qui consiste à apporter les tests et les traitements directement dans les communautés. Il prévoit également de protéger les femmes et les filles, plus exposées au VIH à Madagascar, en créant des environnements plus sûrs, en renforçant la prévention et en facilitant l'accès aux soins.

APS/VNA/CVN