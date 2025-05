Soudan : le choléra a fait 70 morts en deux jours à Khartoum

Dans un communiqué, le ministère comptabilise 942 nouvelles infections et 25 morts pour la journée de mercredi 28 mai, après 1.177 nouveaux cas et 45 morts mardi 27 mai. Mardi 27 mai, le ministère de la Santé avait signalé une forte recrudescence du choléra, avec 2.729 cas et 172 décès enregistrés en une semaine, l'État de Khartoum concentrant 90% des nouvelles infections. Les autorités soudanaises estiment néanmoins que 89% des patients, placés à l'isolement, sont en cours de rétablissement, tout en s'inquiétant du manque d'accès à de l'eau propre qui favorise l'épidémie.

