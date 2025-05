États-Unis : explosion d'un bateau en Floride, 11 blessés

Au moins onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées et transportées à l'hôpital. L'explosion a eu lieu alors que le bateau tentait de lever l'ancre pour quitter le banc de sable de New River Triangle. La cause de l'explosion n'est pas encore connue, selon Frank Guzman, porte-parole du service de secours des pompiers de Fort Lauderdale. Les enquêteurs locaux, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission et la police de Fort Lauderdale sont en train d'enquêter sur les causes de l'explosion.

Xinhua/VNA/CVN