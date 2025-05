République de Corée

Un incendie se déclare dans un métro à Séoul

D'après la police et des témoins, un homme âgé entre 60 et 70 ans a emporté une torche et un jerrycan dans le métro et aurait mis le feu entre les stations Yeouinaru et Mapo.

Le suspect a été arrêté par la police, selon l'agence de presse Yonhap. Les passagers de la rame ont été évacués, et aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

L'opération de maîtrise de l'incendie sur place est terminée. Les services du métro entre les stations Yeouido et Aeogae ont été suspendus en raison de l'incident, a annoncé Seoul Metro.

APS/VNA/CVN