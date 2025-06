L'OIM facilite le retour de 379 migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine

Ce groupe comprenait 146 personnes originaires de Gambie, 167 de Guinée et 66 autres provenant de Côte d'Ivoire, du Ghana et de Sierra Leone, a précisé le communiqué. Dans le cadre de ses efforts visant à faciliter le retour des migrants sans papiers dans leur pays d'origine, la Tunisie a mis en œuvre un programme de retour volontaire coordonné avec l'OIM. Depuis début 2025, plus de 3.500 migrants en situation irrégulière ont bénéficié de ce dispositif, selon l'organisation.

APS/VNA/CVN