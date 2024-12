La croissance du PIB mondial devrait s'établir à 3,2% cette année et à 3,3% en 2025 et 2026

La croissance du PIB mondial devrait s'établir à 3,2% cette année et à 3,3% en 2025 et 2026, selon les Perspectives économiques publiées mercredi 4 décembre par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon ce rapport, l'économie mondiale fait preuve de résilience, l'inflation continuant de se modérer, l'emploi continuant de croître et le commerce mondial commençant à se relancer.

Dans ce contexte, l'OCDE prévoit qu'en 2024 et 2025, l'Asie devrait encore être à l'origine de l'essentiel de la croissance mondiale, au sein de laquelle la part de la Chine devrait continuer d'augmenter.

Les États-Unis devraient enregistrer une croissance de 2,8% en 2024, de 2,4% en 2025 et de 2,1% en 2026. Dans la zone euro, la croissance du PIB devrait passer de 0,8% en 2024 à 1,3% en 2025 et à 1,5% en 2026.

L'inflation globale est revenue aux objectifs fixés par les banques centrales dans deux tiers environ des économies avancées et trois cinquièmes des économies émergentes étudiées, d'après le rapport, qui souligne que d'ici la fin de 2025 ou au début de 2026, l'inflation devrait revenir à ses objectifs dans près de la totalité des grandes économies.

Ces perspectives sont néanmoins encore exposées à d'importants risques de divergence à la baisse et d'incertitudes considérables, a averti l'OCDE. Plus précisément, une montée des risques est observée, liés à l'intensification des tensions commerciales et du protectionnisme, à une possible escalade des conflits géopolitiques et aux défis auxquels font face les politiques budgétaires dans certains pays.

Xinhua/VNA/CVN