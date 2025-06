Mexique : 12 morts dans l'incendie d'une clinique de désintoxication

Au moins 12 personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées après qu'un incendie s'est déclaré dans un centre de désintoxication à San José Iturbide, une ville de l'État central de Guanajuato au Mexique, a déclaré dimanche 1 er juin le bureau du procureur général de l'État.

Le bureau a "immédiatement" lancé une enquête pour déterminer la cause de l'incendie, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le personnel du bureau, y compris des enquêteurs criminels et des experts dans divers domaines, a été déployé afin d'identifier les victimes et de recueillir des preuves, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN