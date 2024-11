La COP16 s'achève sur une reconnaissance historique des communautés autochtones et d'ascendance africaine

>> COP16 : le fonds mondial biodiversité porté à environ 400 millions d'USD

>> COP16 biodiversité : à quelques heures de la fin, la Colombie propose un compromis





Après deux semaines de discussions, la session finale de la COP16 a approuvé un plan de travail visant à intégrer de manière permanente les communautés autochtones et locales dans la Convention sur la diversité biologique. La présidente de la COP16, Susana Muhamad et le ministre colombien des Affaires étrangères, Luis Gilberto Murillo, ont salué cette décision, affirmant que l'événement était devenu une "COP des peuples", en particulier pour faire progresser les droits des communautés d'Amérique latine et des Caraïbes. "Nos terres, riches en ressources naturelles, abritent depuis longtemps des communautés indigènes et afro-descendantes dont les pratiques durables sont essentielles pour relever les défis environnementaux mondiaux", a déclaré M. Murillo. Camila Paz Romero, dirigeante des populations autochtones, a salué cette décision "sans précédent dans l'histoire des accords mondiaux sur la biodiversité", garantissant qu'elle obligera les pays à respecter, à préserver et à maintenir les connaissances traditionnelles détenues par les communautés autochtones et locales. Placée sous le thème "La paix avec la nature", la COP16 a abouti à plusieurs résultats majeurs, dont un accord mondial visant à identifier et à protéger les zones marines écologiquement vitales dans les eaux internationales et la création d'un fonds mondial pour les ressources dérivées des séquences génétiques numériques. La Colombie assurera la présidence de la COP16 jusqu'à ce que l'Arménie accueille la Conférence en 2026.

Xinhua/VNA/CVN