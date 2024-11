L'armée israélienne dit avoir tué un haut responsable du Hamas

Les Forces de défense israéliennes (IDF) ont déclaré dans un communiqué avoir tué vendredi 1 er novembre Izz al-Din Kassab, membre du bureau politique du Hamas et responsable des relations et de la coordination avec les autres factions dans la bande de Gaza.

>> Israël confirme la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne

>> Au moins 73 Palestiniens tués par des bombardements israéliens

M. Kassab a été abattu lors d'une frappe aérienne dans la ville de Khan Younès dans le sud de Gaza, sur la base de renseignements des IDF et de l'Agence de sécurité israélienne, précise ce communiqué. "M. Kassab était une source importante de pouvoir et, de par son rôle, était responsable des relations stratégiques et militaires de cette organisation avec d'autres factions dans la bande de Gaza", indique le communiqué, ajoutant qu'il exerçait "l'autorité de diriger l'exécution d'attaques terroristes contre Israël". Selon le communiqué, M. Kassab était l'un des derniers membres de haut niveau du bureau politique du Hamas à Gaza. Son assistant, Ayman Ayesh, a également été tué lors de cette frappe aérienne. Le Hamas n'a pas confirmé le décès de M. Kassab.

Xinhua/VNA/CVN