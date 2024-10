La BAD approuve un prêt de 500 millions d'USD au Pakistan pour soutenir la résilience climatique

Le bureau de la banque au Pakistan a déclaré que le Programme de renforcement de la résilience au climat et aux catastrophes renforcerait la capacité institutionnelle du Pakistan en matière de planification, de préparation et de réponse. Selon la banque, ce programme augmentera les investissements inclusifs dans la réduction des risques de catastrophe et la résilience climatique. La BAD a ajouté que le Pakistan était l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique et aux catastrophes, avec des pertes moyennes dues aux catastrophes dépassant les 2 milliards d'USD par an.

Xinhua/VNA/CVN