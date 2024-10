Un nouveau décès de migrant dans la Manche et trois corps découverts sur une plage en une journée

Dans la nuit de mardi 29 octobre à mercredi 30 octobre et mercredi matin 30 octobre, à la faveur d'une fenêtre météorologique favorable à ces dangereuses traversées, de nombreux canots de migrants ont pris la mer. En début de matinée mercredi 30 octobre, "une patrouille terrestre de la gendarmerie nationale reporte le départ d'une embarcation de migrants surchargée entre Berck et Merlimont", selon le récit de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Premar). Le centre régional de sauvetage (Cross) dépêche alors un bateau et un hélicoptère de la Marine. Les secours constatent qu'"un nombre important de personnes n'a pas réussi à rejoindre l'embarcation", désormais dans le secteur d'Hardelot, et se retrouve en difficulté dans l'eau, tentant de revenir vers la plage. Ils assistent les migrants dans leur retour vers la plage, où ils sont pris en charge par pompiers et gendarmes mais malgré ces interventions, un homme est déclaré décédé.

