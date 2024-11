Le président autrichien devra subir une opération de routine

M. Van der Bellen, âgé de 80 ans et président de l'Autriche depuis 2017, "souffre de problèmes discaux depuis le début de l'année" et "va donc subir une opération de routine sur ses disques intervertébraux", a indiqué son bureau sur X. Il a ajouté que le chancelier Karl Nehammer représenterait M. Van der Bellen pendant son traitement et sa convalescence. La semaine dernière, M. Van der Bellen a chargé M. Nehammer, également chef du Parti populaire, de former un gouvernement de coalition, malgré la victoire du Parti de la liberté aux élections législatives de septembre. Le Parti de la liberté n'a pas été en mesure de trouver des partenaires de coalition pour gouverner.

Xinhua/VNA/CVN