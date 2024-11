Fitch relève d'un cran la note de l'Égypte, à "B"

>> Égypte : les revenus du canal de Suez en baisse de 60% depuis le début de l'année

"Les finances extérieures de l'Égypte ont été soutenues" par plusieurs programmes et investissements, dont ceux du FMI, a souligné Fitch dans un communiqué. L'Égypte, pays arabe le plus peuplé, est écrasé par sa dette extérieure - près de 165 milliards d'USD - et traverse actuellement la pire crise économique de son histoire avec un besoin accru d'aide financière dans un contexte d'inflation galopante. Le FMI lui a octroyé en mars 5 milliards d'USD de prêts supplémentaires, après un prêt de 3 milliards d'USD fin 2022, et a, en contrepartie, exigé des réformes de grande envergure : adoption d'un taux de change plus flexible, plans visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie, lutte contre l'inflation et la dette publique.

AFP/VNA/CVN