La Norvège débloque 22 millions d'USD pour aider la Colombie à lutter contre la déforestation

Cette décision a été annoncée par le ministre du Climat et de l'Environnement Tore Sandvik lors du Sommet sur la biodiversité (COP16) à Cali, en Colombie. Ce financement vise à contribuer à la conservation de la forêt tropicale colombienne et à atténuer les activités illégales qui menacent la biodiversité régionale. "Le succès de la Colombie dans la réduction de la déforestation atteste de l'efficacité des mesures ciblées. L'année dernière, la déforestation en Colombie est tombée à son niveau le plus bas depuis 23 ans. Compte tenu de sa vaste biodiversité, la forêt tropicale colombienne revêt une importance environnementale mondiale", a indiqué M. Sandvik dans le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN