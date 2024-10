Nigeria : sept morts dans l'effondrement d'un immeuble de la capitale

Abdulrahman Mohammed, directeur du Département de gestion des urgences du territoire de la capitale fédérale, a indiqué que le bâtiment, qui avait déjà été partiellement démoli par les autorités nigérianes, s'était effondré samedi 26 octobre à Sabon-Lugbe quand un groupe de pilleurs a pénétré le site pour arracher et récupérer des tiges métalliques. "Cette activité des pilleurs présumés a entraîné la chute sur eux du reste de la dalle détruite", a expliqué M. Mohammed, ajoutant que deux blessés avaient été secourus et emmenés à l'hôpital. Les cas d'effondrement d'immeubles ne sont pas rares au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, et ils font souvent de nombreuses victimes.

APS/VNA/CVN