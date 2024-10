Plan d’action commune Thaïlande - Myanmar - Laos contre la brume transfrontalière

Dans le cadre de la stratégie CLEAR Sky 2024-2030, les trois pays d'Asie du Sud-Est ont convenu de prendre des mesures concrètes, notamment une collaboration sur la lutte contre les incendies, la réduction des points chauds, les systèmes de prévision et de surveillance, la gestion agricole durable et l'application de la loi ainsi que la coordination intersectorielle. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa a déclaré que les efforts conjoints étaient nés de la nécessité et de l'urgence de s'attaquer à la hausse des niveaux de PM2,5 dans l'air de la région, qui proviennent de plusieurs sources, notamment l'industrie, les transports et en particulier les incendies de forêt et les brûlages agricoles. Maris Sangiampongsa a déclaré que les trois pays ont travaillé ensemble pour élaborer une carte des risques d'incendie et renforcer les capacités au niveau bilatéral tout en entreprenant des programmes de coopération à travers des cadres tels que la coopération Lancang - Mékong et la stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong au niveau sous-régional. En avril 2023, la Thaïlande a organisé une réunion en ligne avec le Laos et le Myanmar pour discuter des mesures à prendre pour faire face à la situation croissante de la brume dans les trois pays.

VNA/CVN