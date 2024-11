Espagne : les inondations ont fait 213 morts, le roi attendu sur place

Le roi Felipe et le Premier ministre Pedro Sanchez se rendent dimanche 3 novembre dans le sud-est de l'Espagne, où des inondations ont causé au moins 213 morts, la pire catastrophe naturelle récente du pays.

En réponse, Sanchez a annoncé l'envoi de 5.000 soldats supplémentaires, portant à 7.500 le nombre total de militaires mobilisés, un déploiement sans précédent en temps de paix. À cela s'ajoutent 5.000 policiers et gardes civils pour aider sur le terrain. La région de Valence a été la plus touchée, avec 210 morts. Les autorités s'attendent à ce que le bilan augmente alors que les opérations de recherche se poursuivent. Les secours se concentrent sur la recherche des disparus et la remise en état des infrastructures. Les habitants, face aux destructions, expriment leur désespoir, tandis que des actes de pillage ont été signalés, entraînant l'interpellation de 82 personnes.

AFP/VNA/CVN