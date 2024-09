Dà Nang renforce ses liens de coopération avec les localités thaïlandaises

Photo : Trân Lê Lâm/VNA/CVN

Lors de la rencontre, Nguyên Thi Anh Thi a apprécié la coordination du ministère thaïlandais des Affaires étrangères et du consulat général de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville dans l'organisation de l'événement "Rencontrez la Thaïlande à Dà Nang", qui, selon elle, est une bonne occasion de renforcer l'amitié et la coopération entre les localités et les entreprises au Vietnam et en Thaïlande.

En mettant l'accent sur le corridor économique stratégique Est-Ouest qui s'étend de Khon Kaen à Dà Nang en passant par le Laos, Nguyên Thi Anh Thi a invité les entreprises thaïlandaises à explorer les opportunités commerciales, d'investissement et de tourisme à Dà Nang, en particulier lors de la foire commerciale annuelle du corridor Est-Ouest de la ville.

Elle a noté que près de 145.000 touristes thaïlandais ont visité Dà Nang au premier semestre 2024, ce qui représente 7,2% du total des visiteurs internationaux de la ville au cours de cette période, et a demandé aux invités de travailler avec la ville pour encourager les compagnies aériennes des deux pays à ouvrir davantage de vols directs afin de stimuler davantage le tourisme et les échanges commerciaux.

De son côté, Wiraka Moodhitaporn s'est engagée à servir de passerelle pour que les localités et les entreprises thaïlandaises explorent et investissent dans la ville.

Dans le cadre de l'événement "Rencontrez la Thaïlande à Dà Nang", une exposition de produits typiques des deux pays a été inaugurée le 26 septembre, avec plus de 30 stands de 24 entreprises vietnamiennes et thaïlandaises.

La session principale, prévue le 27 septembre, réunira des responsables, des entreprises et des organisations des deux pays.

VNA/CVN