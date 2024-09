Les prix des carburants en hausse depuis jeudi après-midi 26 septembre



Depuis 15h00 jeudi 26 septembre, les prix du litre d'essence E5 RON 92 et RON 95-III augmentent de 679 dôngs et de 756 dôngs, respectivement.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Les prix sont désormais de 19.620 dôngs le litre d'E5 RON 92 et de 20.518 dôngs le litre de RON 95-III, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Le diesel 0.05S se vend désormais à 17.506 dôngs le litre (+463 dôngs) ; le pétrole lampant, 17.873 dôngs le litre (+322 dôngs) et le mazout 180CST 3.5S, 15.357 dôngs le kilo (+531 dôngs).

Les ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour les carburants susmentionnés.

Le marché mondial des carburants du 19 au 25 septembre a été influencé par divers facteurs tels que les conflits croissants au Moyen-Orient, les mesures de relance économique de la Chine, la poursuite des conflits militaires entre la Russie et l'Ukraine... Ces facteurs ont provoqué ces derniers jours des fluctuations des prix mondiaux des carburants.

